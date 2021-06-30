Лингвистические лагеря работают в Минской области

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Каникулы - с акцентом! Культуру горячей Испании, изысканной Франции и консервативной Германии изучают старшеклассники центрального региона во время занятий в профильных лингвистических лагерях. Там же узнают и основы иностранных языков, а еще находят друзей на расстоянии тысяч километров. Испанский и французский на каникулах преподают в Борисове и Солигорске, немецкий и английский в Слуцке и Молодечно. Общий язык с иностранным попробовала найти и Татьяна Божко. (видео)





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