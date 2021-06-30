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Спрос на оздоровление детей в лагерях Минской области вырос

30.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спрос на оздоровление детей значительно вырос. Это показывают итоги первой смены в оздоровительных лагерях Минской области. Работают учреждения, а их почти тысяча, с учетом эпидемиологической ситуации, строго выполняя санитарные нормы. На выбор школьников разнообразные форматы отдыха и оздоровления. Палаточные лагеря, техноинкубаторы, интеллектуальные лаборатории и арт-студии. Можно даже на практике ознакомиться с будущими профессиями.

Всего за лето отдохнуть в лагерях Минской области смогут более 60 тысяч детей.


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Спрос на оздоровление детей значительно вырос. Это показывают итоги первой смены в оздоровительных лагерях Минской области. Работают учреждения, а их почти...
 
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