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"Поезду Победы" обязательно надо еще раз прибыть в Беларусь, учитывая и большой интерес граждан к этому уникальному музейному проекту, и его огромное воспитательное значение. Об этом сегодня заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова после посещения "Поезда Победы", который сделал остановку в столице второй раз за лето.

Напомним, музейный проект - это совместная работа Белорусской и Российской ж/д дорог в рамках Года народного единства. Она приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной. За 20 дней экспозиция побывала в Орше, Витебске, Полоцке, Гродно, Бресте, Гомеле и Могилеве.

Сегодня "Поезд Победы" принял 25-тысячного посетителя.

Это великолепный проект, это то, что нужно сегодня нам, чтобы мы помнили, какой ценой была добыта та победа. Неимоверных страданий, страданий человеческих. Помнили для того, чтобы не допустить этого впредь. Я признательна нашим российским коллегам, друзьям за то, что сегодня этот поезд на нашей белорусской земле. Еще есть много ярких страниц в истории Великой Отечественной войны, которые можно было бы показать и увековечить для будущих потомков наших.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Н. Кочанова ознакомилась с экспозицией передвижного музея "Поезд Победы" - проект снова в Минске "Поезду Победы" обязательно надо еще раз прибыть в Беларусь, учитывая и большой интерес граждан к этому уникальному музейному проекту, и его огромное...

"Низко кланяюсь всем, кто принимал участие в организации этого проекта и того, чтобы этот поезд был у нас. Надо еще раз быть здесь, в нашей Беларуси, потому что много наших людей хотели бы посетить его", - добавила Наталья Кочанова."Поезд Победы" - масштабный историко-просветительский проект, представляющий собой уникальную передвижную интерактивную экспозицию, основанную на эффекте присутствия. Состав включает 12 вагонов. В основе экспозиции 3-мерные панорамы. Маршрут по "Поезду Победы" - это переход от одного эпизода к другому: предвоенные годы - Великая Отечественная война - Великая Победа.