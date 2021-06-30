"Поезду Победы" обязательно надо еще раз прибыть в Беларусь, учитывая и большой интерес граждан к этому уникальному музейному проекту, и его огромное воспитательное значение. Об этом сегодня заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова после посещения "Поезда Победы", который сделал остановку в столице второй раз за лето.
Напомним, музейный проект - это совместная работа Белорусской и Российской ж/д дорог в рамках Года народного единства. Она приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной. За 20 дней экспозиция побывала в Орше, Витебске, Полоцке, Гродно, Бресте, Гомеле и Могилеве.
Сегодня "Поезд Победы" принял 25-тысячного посетителя.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это великолепный проект, это то, что нужно сегодня нам, чтобы мы помнили, какой ценой была добыта та победа. Неимоверных страданий, страданий человеческих. Помнили для того, чтобы не допустить этого впредь. Я признательна нашим российским коллегам, друзьям за то, что сегодня этот поезд на нашей белорусской земле. Еще есть много ярких страниц в истории Великой Отечественной войны, которые можно было бы показать и увековечить для будущих потомков наших.
"Низко кланяюсь всем, кто принимал участие в организации этого проекта и того, чтобы этот поезд был у нас. Надо еще раз быть здесь, в нашей Беларуси, потому что много наших людей хотели бы посетить его", - добавила Наталья Кочанова.
"Поезд Победы" - масштабный историко-просветительский проект, представляющий собой уникальную передвижную интерактивную экспозицию, основанную на эффекте присутствия. Состав включает 12 вагонов. В основе экспозиции 3-мерные панорамы. Маршрут по "Поезду Победы" - это переход от одного эпизода к другому: предвоенные годы - Великая Отечественная война - Великая Победа.