"Белтехосмотр" за 5 месяцев выдал более 960 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Белтехосмотр" за 5 месяцев выдало более 964 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Об этом рассказал директор УП "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский во время посещения министром транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко Гродненской области, сообщает БЕЛТА.

"Алексей Авраменко встретился с губернатором Гродненской области Владимиром Караником, они рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия региона и транспортного ведомства. Затем министр ознакомился с работой филиала УП "Белтехосмотр" и материально-технической базой диагностической станции, расположенной в областном центре", - рассказали в пресс-центре Минтранса.

По словам директора УП "Белтехосмотр" Юрия Ленчевского, в ведении предприятия находится 21 диагностическая станция из 226 функционирующих в республике. Основное направление деятельности - выполнение административных процедур. Так, за 5 месяцев 2021 года выдано более 964 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении, около 8 тыс. сертификатов ЕКМТ, более 18 тыс. международных сертификатов технического осмотра транспортных средств (МСТО) и около 1,3 тыс. свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов.

В 2021 году предприятие планирует реализовать ряд мероприятий, в том числе проведение гибкой тарифной политики и расширение спектра предоставляемых услуг. Намечено возведение базовых диагностических станций в Могилеве и Гомеле, подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере проведения техосмотров, обеспечение электронной передачи данных АИС "Белтехосмотр" всем заинтересованным органам и ведомствам.

Алексей Авраменко также посетил РУП "Гродноавтодор", основная деятельность которого - обеспечение надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния находящихся в пределах региона республиканских автодорог. На встрече с генеральным директором Валерием Венцковичем руководитель Минтранса обсудил вопросы финансово-экономического состояния предприятия и перспективные планы развития, дал соответствующие поручения.

В завершение поездки министр совместно с представителями Гродненского облисполкома проинспектировал находящийся на реконструкции объект - мост через реку Неман. Основной целью визита было ознакомление с ходом строительных работ и изучение деталей реализации проекта.-0-