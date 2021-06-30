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Велостиль жизни: инфраструктура Минска все больше адаптируется к экодвижению

30.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда дороги Беларуси выбирают в качестве приятного уик-энда, наша страна всегда встречает радушно. Есть что предложить и любителям двухколесного транспорта. Инфраструктура Минска все больше адаптируется к экодвижению. Идет разработка туристических веломаршрутов по памятным и живописным уголкам столицы, новые зеленые парковки и места для хранения велосипедов.

Всего в Минске почти полсотни велогаражей. В этом году появится еще около 15 боксов,  причем нового формата. 

В велотему погрузился Илья Цветков.

Андрей Борщевский уже более 15 лет по городу передвигается исключительно на двухколесном транспорте. Причем иногда даже зимой. А в такие жаркие летние дни  утренняя поездка на велосипеде - это и заряд бодрости, и разминка, и экономия на проездном. 

Андрей Борщевский, велосипедист:


Можно абсолютно спокойно перемещаться по крайней мере по стандартным маршрутам,  которые ежедневно используют люди. Дом - работа - дом. Я считаю, что у нас и климат в общем-то для этого не самый плохой, и иные условия также позволяют. 


Любовь к двухколесным из спортивного хобби переросла в бизнес. Андрей открыл свою мастерскую по ремонту велосипедов. Здесь обслуживает свой байк и помогает подготовить к сезону экотранспорт жителям города.

Таких любителей зеленого транспорта в столице становится все больше. Больше чем автомобилистов. Согласно недавним исследованиям, в Минске насчитали около миллиона велосипедов и самокатов (детских и взрослых). Для такого солидного байкпарка просто необходимо создавать комфортные условия передвижения. У администрации города веловопрос на особом контроле. 


Александр Дорохович, зампредседателя Мингорисполкома:


Мы подходим к вопросу комплексно. Вот мы видим перекресток. Нам надо обеспечить для всех участников комфортное перемещение. Поэтому мы видим здесь разделительную линию с газоном. Мы срезаем газон и делаем переезд для велосипедистов рядом с пешеходным переходом, чтобы они не спешивались. 


Новые ответвления магистральной велодорожки, нанесение разметки для двухколесных в пешеходных зонах, даже обустройство мини-светофоров для велосипедистов. Аспект безопасности  не менее важен. Ведь пользователи средств индивидуальной мобильности сегодня - полноценные участники дорожного движения.


Павел Игнатович, начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома:


Делается все, чтобы движение велосипедистов было безопасным. Для этого мы объединяем все велосипедные дорожки районного движения с общегородскими  различными способами. На дорогах делаем переезды. Наша цель - объединить их в единую сеть. 

Парковки  не только для автомобилей

"Велостиль" жизни

Также в Минске продолжают определять места, где есть большой спрос на услуги по хранению двухколесного транспорта. Всего в столице  почти полсотни велогаражей. Вмещают они полторы тысячи байков. В этом году появится около 15 новых боксов  более продуманного формата.

В популярных локациях в центре города - хорошо знакомые минчанам yellow-байки. Велошеринг не первый год в топе летних средств передвижения.

Кстати, парковки организуют даже для шерингового транспорта. Вот так они выглядят  - в виде желтой разметки на асфальте. Организуют такие стоянки  ближе к остановочным пунктам и станциям метро, чтобы шерингом проще было пользоваться. 

Многие сегодня предпочитают обзавестись собственным электродевайсом. У самокатов  различные прошивки и скоростные характеристики. Поэтому сотрудники ГАИ предупреждают: особенно резвые гаджеты лучше не использовать на оживленных улицах, чтобы не создавать опасность для пешеходов. 


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Теги: Минск
 
 
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Когда дороги Беларуси выбирают в качестве приятного уик-энда, наша страна всегда встречает радушно. Есть что предложить и любителям двухколесного транспорта....
 
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