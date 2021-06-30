Велостиль жизни: инфраструктура Минска все больше адаптируется к экодвижению

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Когда дороги Беларуси выбирают в качестве приятного уик-энда, наша страна всегда встречает радушно. Есть что предложить и любителям двухколесного транспорта. Инфраструктура Минска все больше адаптируется к экодвижению. Идет разработка туристических веломаршрутов по памятным и живописным уголкам столицы, новые зеленые парковки и места для хранения велосипедов.

Всего в Минске почти полсотни велогаражей. В этом году появится еще около 15 боксов, причем нового формата.

В велотему погрузился Илья Цветков.



Андрей Борщевский уже более 15 лет по городу передвигается исключительно на двухколесном транспорте. Причем иногда даже зимой. А в такие жаркие летние дни утренняя поездка на велосипеде - это и заряд бодрости, и разминка, и экономия на проездном.



Андрей Борщевский, велосипедист:







Можно абсолютно спокойно перемещаться по крайней мере по стандартным маршрутам, которые ежедневно используют люди. Дом - работа - дом. Я считаю, что у нас и климат в общем-то для этого не самый плохой, и иные условия также позволяют.





Любовь к двухколесным из спортивного хобби переросла в бизнес. Андрей открыл свою мастерскую по ремонту велосипедов. Здесь обслуживает свой байк и помогает подготовить к сезону экотранспорт жителям города.

Таких любителей зеленого транспорта в столице становится все больше. Больше чем автомобилистов. Согласно недавним исследованиям, в Минске насчитали около миллиона велосипедов и самокатов (детских и взрослых). Для такого солидного байкпарка просто необходимо создавать комфортные условия передвижения. У администрации города веловопрос на особом контроле.







Александр Дорохович, зампредседателя Мингорисполкома:





Мы подходим к вопросу комплексно. Вот мы видим перекресток. Нам надо обеспечить для всех участников комфортное перемещение. Поэтому мы видим здесь разделительную линию с газоном. Мы срезаем газон и делаем переезд для велосипедистов рядом с пешеходным переходом, чтобы они не спешивались.







Новые ответвления магистральной велодорожки, нанесение разметки для двухколесных в пешеходных зонах, даже обустройство мини-светофоров для велосипедистов. Аспект безопасности не менее важен. Ведь пользователи средств индивидуальной мобильности сегодня - полноценные участники дорожного движения.





Павел Игнатович, начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома:





Делается все, чтобы движение велосипедистов было безопасным. Для этого мы объединяем все велосипедные дорожки районного движения с общегородскими различными способами. На дорогах делаем переезды. Наша цель - объединить их в единую сеть.



Парковки не только для автомобилей









Также в Минске продолжают определять места, где есть большой спрос на услуги по хранению двухколесного транспорта. Всего в столице почти полсотни велогаражей. Вмещают они полторы тысячи байков. В этом году появится около 15 новых боксов более продуманного формата.

В популярных локациях в центре города - хорошо знакомые минчанам yellow-байки. Велошеринг не первый год в топе летних средств передвижения.



Кстати, парковки организуют даже для шерингового транспорта. Вот так они выглядят - в виде желтой разметки на асфальте. Организуют такие стоянки ближе к остановочным пунктам и станциям метро, чтобы шерингом проще было пользоваться.



Многие сегодня предпочитают обзавестись собственным электродевайсом. У самокатов различные прошивки и скоростные характеристики. Поэтому сотрудники ГАИ предупреждают: особенно резвые гаджеты лучше не использовать на оживленных улицах, чтобы не создавать опасность для пешеходов.





