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Лучшие специалисты Беларуськалия посетили Дворец Независимости

30.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня радушно встречал своих гостей Дворец Независимости.  Символ нашей государственности посетили лучшие сотрудники Беларуськалия! 

Перед экскурсией в Минске  специалистов чествовали на предприятии. Отныне их имена занесены на Доску почета производства и города Солигорска. В качестве подарка для сотрудников - посещение одного из крупнейших символов суверенитета. Традиции посещать знаковые места нашей страны у Беларуськалия  уже 17 лет.  

Иван Головатый,  генеральный директор ОАО "Беларуськалий":

В этом году нам выпала высокая честь посетить Дворец Независимости. Наиболее приятно, что это совпало с преддверием нашего главного праздника страны - Днем Независимости.

Еще вчера с этой трибуны Президент обращался к выпускникам вузов, сегодня же редкая возможность сделать селфи в сохранившемся антураже.

Дальше променад по "залам с картинки и новостных выпусков". В экскурсии около двух десятков гостиных, которые не раз принимали самые знаковые политические события не только страны, но и мирового уровня. Зал, где вела переговоры "Нормандская четверка". Каминный - здесь глава государства принимает самых почетных гостей. Красный - для рабочих совещаний. Большой зал  для переговоров и вручения госнаград. В каждом помещении лейтмотивом гордость нации - Слуцкий пояс.  Впечатлило гостей и то, что Дворец Независимости на 90 % выполнен из белорусских материалов и нашими мастерами. 


Жанна Борода, нормировщик горный рудника рудоуправления № 2 ОАО "Беларуськалий":

Впечатления колоссальные, очень все красиво: дизайн, материалы, национальные элементы. Конечно, я не специалист в искусстве, но я могу по-простому сказать, это вызывает восхищение. Я горжусь, что я живу в Республике Беларусь.

Публичные экскурсии во Дворце Независимости - уже традиция, которой более пяти лет. За это время здесь побывали медики, военнослужащие, ученые, спортсмены, многодетные родители, отличники учебы, патриоты Беларуси и многие другие граждане, которыми гордится государство. 


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Теги: Минск
 
 
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Сегодня радушно встречал своих гостей Дворец Независимости.  Символ нашей государственности посетили лучшие сотрудники Беларуськалия!  Перед экскурсией в...
 
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