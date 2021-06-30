Лучшие специалисты Беларуськалия посетили Дворец Независимости

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Сегодня радушно встречал своих гостей Дворец Независимости. Символ нашей государственности посетили лучшие сотрудники Беларуськалия!

Перед экскурсией в Минске специалистов чествовали на предприятии. Отныне их имена занесены на Доску почета производства и города Солигорска. В качестве подарка для сотрудников - посещение одного из крупнейших символов суверенитета. Традиции посещать знаковые места нашей страны у Беларуськалия уже 17 лет.



Иван Головатый, генеральный директор ОАО "Беларуськалий":



В этом году нам выпала высокая честь посетить Дворец Независимости. Наиболее приятно, что это совпало с преддверием нашего главного праздника страны - Днем Независимости.



Еще вчера с этой трибуны Президент обращался к выпускникам вузов, сегодня же редкая возможность сделать селфи в сохранившемся антураже.



Дальше променад по "залам с картинки и новостных выпусков". В экскурсии около двух десятков гостиных, которые не раз принимали самые знаковые политические события не только страны, но и мирового уровня. Зал, где вела переговоры "Нормандская четверка". Каминный - здесь глава государства принимает самых почетных гостей. Красный - для рабочих совещаний. Большой зал для переговоров и вручения госнаград. В каждом помещении лейтмотивом гордость нации - Слуцкий пояс. Впечатлило гостей и то, что Дворец Независимости на 90 % выполнен из белорусских материалов и нашими мастерами.







Жанна Борода, нормировщик горный рудника рудоуправления № 2 ОАО "Беларуськалий":

Впечатления колоссальные, очень все красиво: дизайн, материалы, национальные элементы. Конечно, я не специалист в искусстве, но я могу по-простому сказать, это вызывает восхищение. Я горжусь, что я живу в Республике Беларусь.



Публичные экскурсии во Дворце Независимости - уже традиция, которой более пяти лет. За это время здесь побывали медики, военнослужащие, ученые, спортсмены, многодетные родители, отличники учебы, патриоты Беларуси и многие другие граждане, которыми гордится государство.







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