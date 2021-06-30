Источник материала: БT

Ранее подразделение базировалось в старых бытовых помещениях. Сегодня же это современный пограничный комплекс, который объединил в себе последние достижения пограничной службы стран Союзного государства. С заставы XXI века Анна Ковалева.

Полесье. Лельчицкий район. Здесь под пристальным вниманием пограничников более 50 километров государственной границы, в том числе по труднопроходимым участкам лесов, болот и вдоль водных артерий.









В прошлом году здесь завершили демаркацию. На участке есть и межгосударственный пункт пропуска "Глушкевичи". Стройку же самого комплекса развернули примерно год назад. Архитектурный проект разрабатывали с учетом пожеланий военнослужащих. Сегодня здесь есть все условия и для комфортной жизни, и четкого выполнения служебных задач.



Срочную службу здесь могут проходить до 35 пограничников. В здании заставы - дежурная часть, учебный класс, медпункт, кухня, столовая и спальные модули. Для тех, кто здесь по контракту, и их семей возвели многоквартирный дом со всей инфраструктурой, вплоть до парковок и детских площадок.







Дмитрий Павлюк, замначальника пограничной заставы "Глушкевичи":

Охранять - это дело такое, что надо жить на месте, условия чтобы были созданы. У нас построили такое здание, очень комфортабельное, удобная квартира просторная, тем более есть уже обстановка благоустроенная, заселились, будем обживаться, жить, охранять границу.



Техническая начинка заставы, к слову, соответствующая. Интегрированная система охраны границы, цифровые приборы наблюдения, работающие от зеленой энергии и спецтранспорт, включая квадроциклы и летательные аппараты.







Александр Кравчук, начальник пограничной заставы "Глушкевичи":

Имеется автоматизированный пункт технического наблюдения, который позволяет также автономно фиксировать все возможные передвижения, наличие местных жителей, автотранспортных средств, которые заезжают и выезжают в пограничную полосу.









В распоряжении также новый питомник, поэтому в помощниках пограничников днем и ночью служебные собаки.





Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Сегодня мы ввели заставу XXI века. Эта застава строилась по программе Союзного государства. Взяли лучшее, что есть в Беларуси, России, Казахстане, объединили воедино и получили хороший технический комплекс для проживания, для охраны границы и главное - комплексного применения разнородных сил и средств связи.



Только за 5 месяцев этого года в копилке заставы задержание 40 нарушителей границы и пограничного режима, а также материальных ценностей на общую сумму более 40 тысяч белорусских рублей.



В день открытия заставы и в год 80-летия подвига пограничников в первых боях Великой Отечественной войны военнослужащие заставы заложили капсулу времени с посланием стражам границы в 2041 год.





