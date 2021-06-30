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В Лельчицком районе открыли погранзаставу "Глушкевичи" и заложили капсулу с посланием в 2041 год

30.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ранее подразделение базировалось в старых бытовых помещениях. Сегодня же это современный пограничный комплекс, который объединил в себе последние достижения пограничной службы стран Союзного государства. С заставы XXI века  Анна Ковалева.

Полесье. Лельчицкий район. Здесь под пристальным вниманием пограничников более 50 километров государственной границы, в том числе по труднопроходимым участкам лесов, болот и вдоль водных артерий. 

В Лельчицком районе открыли погранзаставу "Глушкевичи" и заложили капсулу с посланием в 2041 год

В прошлом году здесь завершили демаркацию. На участке есть и межгосударственный пункт пропуска "Глушкевичи". Стройку же самого комплекса развернули примерно год назад. Архитектурный проект разрабатывали с учетом пожеланий военнослужащих. Сегодня здесь есть все условия и для комфортной жизни, и четкого выполнения служебных задач. 

Срочную службу здесь могут проходить до 35 пограничников. В здании заставы - дежурная часть, учебный класс, медпункт, кухня, столовая и спальные модули. Для тех, кто здесь по контракту, и их семей возвели многоквартирный дом со всей инфраструктурой, вплоть до парковок и детских площадок.


Дмитрий Павлюк,  замначальника пограничной заставы "Глушкевичи":

Охранять - это дело такое, что надо жить на месте, условия чтобы были созданы. У нас  построили такое здание, очень комфортабельное, удобная квартира просторная, тем более есть уже обстановка благоустроенная, заселились, будем обживаться, жить, охранять границу.

Техническая начинка заставы, к слову, соответствующая. Интегрированная система охраны границы, цифровые приборы наблюдения, работающие от зеленой энергии и спецтранспорт, включая квадроциклы и летательные аппараты.


Александр Кравчук,  начальник пограничной заставы "Глушкевичи":

Имеется автоматизированный пункт технического наблюдения, который позволяет также автономно фиксировать все возможные передвижения, наличие местных жителей, автотранспортных средств, которые заезжают и выезжают в пограничную полосу.

В Лельчицком районе открыли погранзаставу "Глушкевичи" и заложили капсулу с посланием в 2041 год

В распоряжении также новый питомник, поэтому в помощниках пограничников   днем и ночью служебные собаки.


Анатолий Лаппо,  председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: 

Сегодня мы ввели заставу XXI века. Эта застава строилась по программе Союзного государства. Взяли лучшее, что есть в Беларуси, России, Казахстане, объединили воедино  и получили хороший технический комплекс для проживания, для охраны границы и главное  - комплексного применения разнородных сил и средств связи.

Только за 5 месяцев этого года в копилке заставы  задержание 40 нарушителей границы и пограничного режима, а также материальных ценностей на общую сумму более 40 тысяч белорусских рублей. 

В день открытия заставы и в год 80-летия подвига пограничников в первых боях Великой Отечественной войны военнослужащие заставы заложили капсулу времени с посланием стражам границы в 2041 год. 


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Ранее подразделение базировалось в старых бытовых помещениях. Сегодня же это современный пограничный комплекс, который объединил в себе последние достижения...
 
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