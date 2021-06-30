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"Славянский базар в Витебске": безвизовый въезд для гостей и участников и много сюрпризов
30.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Две недели остается до старта юбилейного ХХХ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Первые позывные прозвучат в Летнем амфитеатре уже 14 июля. Кстати, сегодня, 30 июня, организаторы фестиваля продают билеты со скидкой в 30 % в честь 30-летия форума. Вот такая символичная магия чисел и бонус для гостей фестиваля. За последними приготовлениями на концертных площадках и в городе наблюдает наш корреспондент Марина Романовская.
Витебск преображается к "Славянскому базару". К приезду гостей в областном центре высадят около 900 тысяч цветов! Главный символ международного форума - василек - уже украшает дома, билборды, общественный транспорт.
Гостиницы готовы к приезду гостей фестиваля
Чтобы фестивальные дни запомнились, основательно готовятся представители гостиничного и ресторанного бизнеса. К примеру, в этом номере спа-делюкс в разные годы жили самые яркие звезды эстрады. Заранее навели лоск и к юбилейному "Славянскому базару".
В международном фестивале примут участие представители более 30 стран
Для гостей и участников предусмотрен безвизовый въезд. Для всех, кто захочет разнообразить путешествие, разработаны туристические маршруты по знаковым местам севера страны. Много проектов на открытых площадках с бесплатным входом. Во время "Славянского базара" город живет в особом, фестивальном ритме.
Удивят гостей и участники феста уличного искусства "На семи ветрах". Проект давно полюбился зрителям. Во время "Славянского базара" областной центр будет в распоряжении уличных музыкантов, художников, танцоров и мастеров фаер-шоу.
Программа международного форума насыщена музыкальными, театральными, выставочными проектами. Каждый неповторим. Ведь на фестивале в Витебске - искушенная публика, которую нужно уметь удивить.
И только сегодня, в честь 30-летия фестиваля, есть возможность купить билеты на все проекты в Летнем амфитеатре с 30-процентной скидкой!
Чтобы занять места поближе к сцене, поклонники фестиваля пришли к кассам заранее. Действует акция и на сайтах билетных операторов.
К "Славянскому базару" завершится реконструкция улицы Гагарина
Не только грандиозными шоу запомнится жителям областного центра юбилейный фестиваль. К "Славянскому базару" завершится реконструкция улицы Гагарина. Это важная дорожная артерия города. Работы здесь ведутся круглосуточно. Чтобы поразить гостей международного форума не только гостеприимством, но и красотой Витебска.
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Две недели остается до старта юбилейного ХХХ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Первые позывные прозвучат в Летнем амфитеатре уже...
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