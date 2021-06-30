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"Славянский базар в Витебске": безвизовый въезд для гостей и участников и много сюрпризов

30.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Две недели остается до старта юбилейного  ХХХ  Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Первые позывные прозвучат в Летнем амфитеатре уже 14 июля. Кстати, сегодня, 30 июня, организаторы фестиваля продают билеты со скидкой в 30 %  в честь 30-летия форума. Вот такая символичная магия чисел и бонус для гостей фестиваля. За последними приготовлениями  на концертных площадках и в городе наблюдает наш корреспондент Марина Романовская

Витебск преображается к "Славянскому базару". К приезду гостей в областном центре высадят около 900 тысяч цветов! Главный символ международного форума - василек - уже украшает дома, билборды, общественный транспорт. 


Гостиницы готовы к приезду гостей фестиваля 

Чтобы фестивальные дни запомнились, основательно готовятся представители гостиничного и ресторанного бизнеса. К примеру, в этом номере спа-делюкс в разные годы жили самые яркие звезды эстрады. Заранее  навели лоск и к юбилейному "Славянскому базару". 

До "Славянского базара" - две недели. Увертюрой к фестивалю станет симфоническая рок-феерия. Специально для шоу на сцене Летнего амфитеатра смонтируют ледовую площадку. В свой юбилей "Славянский базар" обещает еще  много сюрпризов.


В международном фестивале примут участие представители более 30 стран


Для гостей и участников предусмотрен безвизовый въезд. Для всех, кто захочет разнообразить путешествие, разработаны туристические маршруты по знаковым местам севера страны. Много проектов на открытых площадках с бесплатным входом. Во время "Славянского базара" город живет в особом, фестивальном ритме. 

Удивят гостей и участники феста уличного искусства "На семи ветрах". Проект давно полюбился зрителям. Во время "Славянского базара" областной центр будет в распоряжении уличных музыкантов, художников, танцоров и мастеров фаер-шоу. 

"Славянский базар в Витебске": безвизовый въезд для гостей и участников и много сюрпризов

Программа международного форума насыщена музыкальными, театральными, выставочными проектами. Каждый неповторим. Ведь на фестивале в Витебске - искушенная публика, которую нужно уметь удивить. 

И только сегодня, в честь 30-летия фестиваля, есть возможность купить билеты на все проекты в Летнем амфитеатре с 30-процентной скидкой! 

Чтобы занять места поближе к сцене,  поклонники фестиваля пришли к кассам заранее. Действует акция и на сайтах билетных операторов. 


К "Славянскому базару" завершится реконструкция улицы Гагарина


Не только грандиозными шоу запомнится жителям областного центра юбилейный фестиваль. К "Славянскому базару" завершится реконструкция улицы Гагарина. Это важная дорожная артерия города. Работы здесь ведутся круглосуточно. Чтобы поразить гостей международного форума не только гостеприимством, но и красотой Витебска. 


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Теги: Витебск
 
 
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Две недели остается до старта юбилейного  ХХХ  Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Первые позывные прозвучат в Летнем амфитеатре уже...
 
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