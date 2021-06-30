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На белорусско-латвийской границе 1 июля возможно скопление большегрузов по техническим причинам

30.06.2021 23:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На белорусско-латвийском участке границы 1 июля с 0.00 до 8.00 возможно скопление транспортных средств из-за обновления ПО на латвийских пунктах пропуска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Ночью 1 июля с полуночи до 8 утра в пунктах пропуска Григоровщина (Патерниеки) и Урбаны (Силене) в связи с обновлением программного обеспечения латвийской стороной возможен неритмичный прием грузовых транспортных средств таможенниками Латвии.

Витебские таможенники просят учитывать данную информацию при выборе пункта пропуска для пересечения границы.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебские таможенники просят учитывать данную информацию при выборе пункта пропуска для пересечения границы.
 
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