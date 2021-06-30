Официальный комментарий Белтелерадиокомпании!

Источник материала: БT

Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС - организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения. Годами приезжая на саммиты ЕВС, мы удивлялись, что собравшихся там людей кроме вопросов гендерного равенства и угроз со стороны России больше вообще ничего не интересует, а голосование на выборах руководителей разных уровней напоминали нам выборы дорогого Леонида Ильича Брежнева во времена Советского Союза. Такого единогласия не видела даже КПСС. Там все всегда были «за». Разумеется, это говорит о том, что ЕВС структура, где все решается в кулуарах. Причем в кулуарах не ЕВС, чему мы и стали свидетелями.



У нас много друзей в ЕВС и мы, разумеется, давно знали, что наше членство в организации собираются приостановить. Сначала мы хотели сами выйти из Союза. Это было бы красиво, но любой фарс должен быть доведен до своей кульминации. И нам хотелось увидеть, так что же нам вменят? Мы с замиранием сердца следили за титаническим трудом сотрудников ЕВС, которые пытались обосновать весь ужас показа в нашем эфире заявления Романа Протасевича о том, что он на самом деле не умер. И они справились. Клерки ЕВС заслужили отпуск!

Нам вас жаль, руководство ЕВС. Председатель Белтелерадиокомпании недавно несколько десятков минут разговаривал с генеральным директором ЕВС Ноэлем Карраном. Нам жаль его и мы его не осуждаем. У него хорошая работа, прекрасная должность, приличная зарплата. За все время разговора он так и не смог предъявить ни одной внятной претензии к Белтелерадиокомпании кроме как: «вы причастны к этому» и «родители Протасевича считают, что он находится в заложниках». Ему было доказано, что не мы первые распространили видео с Дедком и Протасевичем. Дилетанту понятно, что не мы снимали эти видео, и уж теперь всему миру понятно, что никаких пыток не было. Дедок бодр, свеж и счастлив вписать очередную героическую страницу в свою биографию анархиста-рецидивиста, который поджигал посольства иностранных государств. Про Протасевича и вовсе сказать нечего. Роман и его подруга Сапега живут в квартирах под домашним арестом, гуляют по минским паркам и раздают интервью налево-направо. Зверства режима достигли невиданных масштабов!

Конечно, в ЕВС знают, что страны Запада участвовали в подготовке переворота в Беларуси. Мы все знаем, что члены ЕВС, общественные вещатели ряда стран, являются обслугой правящих элит. Вещатели из Польши, Литвы, Чехии – их репортажи о Беларуси напоминают нам сюжеты американского телевидения в худшие годы.

Обращаем внимание, что, козыряя перед нами правилами и принципами ЕВС, Союз никак не реагировали на факты избиения наших репортеров во время оппозиционных митингов, травлю сотрудников нашей компании ДО выборов, нападения на них, повреждение личного имущества, публикацию персональных данных и адресов проживания. Нам не нужна их защита, мы сами справились, но тем не менее. Они проигнорировали доказанные нами факты нескончаемой лжи «Дойче велле», «АРД», литовского телевидения, фабрикации сюжета о женских маршах норвежским вещателем, поток низкопробной лживой пропаганды от одного из каналов TVP (Белсат). Недавно мы развенчали очередной фейк этой помойки. Рассказ о «пытках» таксиста правоохранителями оказался плодом больного воображения журналистки Белсата. «Герой» сюжета просто начитал на диктофон выдуманный ею текст. За 100 евро. Этот позор Европейского вещательного союза и является ярким лицом европейской журналистики.

Мы обещаем и дальше рассказывать правдиво о том, что происходит в стране и мире. О том, что в Беларуси был мятеж, что демонстрации были не мирные, а члены ЕВС об этом врут. Покажем, как в Голландии лошадьми давят мирных демонстрантов, которые выступали против КОВИД-ограничений, и водометами размазывают их по стенам. Как во Франции во время разгона рейв-вечеринки людям отрывают руки. Как в Парламенте США в упор убивают безоружную женщину, а позже ее за это объявляют внутренней террористкой. Как в Украине закрывают оппозиционные каналы и убивают журналистов. Как в Латвии закрывают русскоязычные СМИ. Как в Польше сажают в тюрьмы оппозиционных «шпионов»-журналистов и правящая партия разворовывает деньги, выделенные на помощь выходцам из Беларуси.

А еще мы сэкономим много миллионов евро и исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без Евровидения!

А всем агентствам, которые уже выходят на нас с предложением занять место ЕВС - добро пожаловать!





Независимый телерадиовещатель – Белтелерадиокомиания.