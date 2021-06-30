Белтелерадиокомпанию исключили из Европейского вещательного союза

Исполком ЕВС исключил Белтелерадиокомпанию из Европейского вещательного союза, о чем сообщает Еврорадио со ссылкой на представителей организации.

Решение было принято на заседании Исполнительного совета 30 июля. Согласно решению, с 1 июля БТРК не будет получать доступ к ряду услуг, которые получают другие члены ЕВС.

Белорусской компаниии будет недоступен обмен новостями и музыкальным контентом. Она не будет иметь права на трансляцию определенных спортивных и музыкальных мероприятий; юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу; услуги по защите интересов.

Напомним, кампания по исключению БТ из Европейского вещательного союза была начата в начале 2021 года. Затем в конце мая от БТРК союз потребовал объяснений по поводу показа издевательств над людьми.

Обо этом попросил глава НАУ Павел Латушко, ссылаясь на демонстрацию допросов на фоне государственного флага в эфире БТ. В качестве примера было предоставлено видео с избитым политзаключенным Николаем Дедком.

После этого членство БТРК было заморожено.