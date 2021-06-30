Выплаты ко Дню Победы хотят сделать обязательными

Источник материала: БT

На помощь ветеранам Великой Отечественной войны в нашей стране ежегодно выделяется более 100 млн рублей. Это и повышенные пенсии, лечение и оздоровление. Предусмотрена ко Дню Победы обычно и матпомощь. Решение о выплатах принимается ежегодно. Теперь же хотят закрепить такую разовую помощь ветеранам к 9 Мая на постоянной основе. Вопрос рассматривают в правительстве.

С каждым годом все меньше рядом с нами ветеранов. В Беларуси проживают свыше 3 400 участников Великой Отечественной войны, чуть более 11 тысяч малолетних узников. Вице-премьер Игорь Петришенко подробнее о государственной поддержке (видео).





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