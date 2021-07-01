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Картина дня: второй день Форума регионов, доклад МИД и финал Social Weekend
01.07.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 30 июня
Глава государства
Фото из архива
Председатель Совета Республики
Наталья Кочанова
Фото из архива
Во время форума
Беларусь и Россия
Фото inform.kz
В Ганцевичах Брестской области
КОММЕНТАРИЙ:
Фото из архива
Минздрав установил
За сутки в Беларуси зарегистрированы
В Минске от COVID-19
Фото из архива
В Национальном аэропорту Минск с 1 июля
Зоопротезы, стрельба из лука для лечения сколиоза - трансляция
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Фото Минского зоопарка
СЕГОДНЯ
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Пресс-конференция "Приоритетные направления работы государственной лесной охраны в летний период" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00.
В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в Беларуси".
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О проведении культурно-массовых и праздничных мероприятий в г.Минске, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь" (представители Минского городского исполнительного комитета). Начало в 12.30.
В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Развитие и стратегическое значение уникальной отрасли Беларуси - водного транспорта. Внутренний туризм, перевозка грузов и строительство судов". Начало в 12.30.
В 14.00 в пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный к 77-й годовщине освобождения Беларуси, Дню Независимости Республики Беларусь (3 июля) и выходу книги "Ніколі не забудзем", на тему "Семейное чтение как фактор укрепления моральных ценностей и преемственности поколений".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 2 июля
Международный день спортивного журналиста.
100 лет назад родилась Азгур Галина Гавриловна, белорусский художник. В 1942 году окончила Московское художественное училище. Работала в жанре лирического пейзажа. Умерла в 2015 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 30 июня Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов экономических органов Беларуси с...
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