Минздрав ввел новые должности медицинских и фармацевтических работников

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения оптимизировало должности медицинских и фармацевтических работников. Это предусмотрено постановлением №61 от 27 мая 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Должности медицинских и фармацевтических работников скорректированы и оптимизированы с учетом потребности практического здравоохранения, современного состояния и перспектив развития здравоохранения и медобразования, внедрения новых форм и методов оказания медпомощи.

Постановлением, в частности, введен ряд должностей врачей-специалистов для обслуживания детского населения (врач - анестезиолог-реаниматолог детский, врач - детский кардиоревматолог, врач - детский невролог, врач - детский онколог-гематолог, врач - детский эндокринолог, врач - психиатр детский). Как пояснили в Минздраве, такая необходимость обусловлена значительным различием нозологических форм заболеваний у детей и взрослых, а также различием в течении заболеваний у детей и взрослых и подходах к лечению и реабилитации. Это требует выделения самостоятельных должностей врачей-специалистов для обслуживания детского населения и их соответствующей подготовки.

В связи с однотипностью патофизиологических процессов при некоторых заболеваниях введены комбинированные должности (по аналогии с врачом - анестезиологом-реаниматологом): врач - аллерголог-иммунолог, врач - оториноларинголог-аудиолог, врач - оториноларинголог-сурдолог, врач - оториноларинголог-фониатр.

Под потребность отрасли и в связи с открытием переподготовки введена должность врача - пластического хирурга. Также появилась должность врача по медицинской профилактике.

Скорректированы должности провизоров-специалистов, что связано с развитием фармацевтической отрасли, внедрением производства новых лекарств, а также обеспечением фармацевтического надзора (фармацевтической инспекции), введены дополнительно такие должности, как провизор-организатор, провизор-инспектор, провизор-маркетолог.

Пересмотрены должности специалистов со средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием. Должность главной медицинской сестры выделена в разряд руководителей. Предусмотрено, что наименования должностей "акушерка", "главная медицинская сестра", "медицинская сестра", которые занимают мужчины, называются соответственно "акушер", "главный медицинский брат", "медицинский брат".

Объединены должности лаборанта и фельдшера-лаборанта в должность "фельдшер-лаборант", инструктора-валеолога и фельдшера-валеолога в должность "инструктор-валеолог".

Для законодательного урегулирования функционирования выездной бригады скорой медицинской помощи введены должности медицинской сестры выездной бригады скорой медпомощи, фельдшера выездной бригады скорой медпомощи и фельдшера выездной бригады скорой медпомощи, выезжающего самостоятельно.

По предложению БОКК введена должность медицинской сестры БОКК, которая оказывает услуги медико-социальной и паллиативной медицинской помощи на дому. Введение этой должности позволит людям со средним специальным медицинским образованием, работающим в БОКК, занимать должности медицинских работников и сохранить профессиональный стаж.

Постановлением также определены профили медицинских, фармацевтических специальностей.-0-