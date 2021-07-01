Белтелерадиокомпания прокомментировала приостановку сотрудничества с ЕВС

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС - организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения. Об этом говорится в официальном комментарии Белтелерадиокомпании, размещенном в Telegram-канале АТН, сообщает БЕЛТА.

"Годами приезжая на саммиты ЕВС, мы удивлялись, что собравшихся там людей кроме вопросов гендерного равенства и угроз со стороны России больше вообще ничего не интересует. ЕВС - структура, где все решается в кулуарах. Причем в кулуарах не ЕВС, чему мы и стали свидетелями, - говорится в комментарии. - У нас много друзей в ЕВС и мы, разумеется, давно знали, что наше членство в организации собираются приостановить. Сначала мы хотели сами выйти из союза. Это было бы красиво, но любой фарс должен быть доведен до своей кульминации. И нам хотелось увидеть, так что же нам вменят?"

Конечно, в ЕВС знают, что страны Запада участвовали в подготовке переворота в Беларуси. "Мы все знаем, что члены ЕВС, общественные вещатели ряда стран являются обслугой правящих элит. Вещатели из Польши, Литвы, Чехии - их репортажи о Беларуси напоминают нам сюжеты американского телевидения в худшие годы, - отмечает медиахолдинг. - Обращаем внимание, что, козыряя перед нами правилами и принципами ЕВС, союз никак не реагировал на факты избиения наших репортеров во время оппозиционных митингов, травлю сотрудников нашей компании до выборов, нападения на них, повреждение личного имущества, публикацию персональных данных и адресов проживания. Нам не нужна их защита, мы сами справились, но тем не менее. Они проигнорировали доказанные нами факты нескончаемой лжи "Дойче велле", АРД, литовского телевидения, фабрикации сюжета о женских маршах норвежским вещателем, поток низкопробной лживой пропаганды от одного из каналов TVP (Белсат). Недавно мы развенчали очередной фейк этой помойки. Рассказ о "пытках" таксиста правоохранителями оказался плодом больного воображения журналистки Белсата. "Герой" сюжета просто начитал на диктофон выдуманный ею текст. За 100 евро. Этот позор Европейского вещательного союза и является ярким лицом европейской журналистики".

Белтелерадиокомпания обещает и дальше рассказывать правдиво о том, что происходит в стране и мире. "О том, что в Беларуси был мятеж, что демонстрации были не мирные, а члены ЕВС об этом врут. Покажем, как в Голландии лошадьми давят мирных демонстрантов, которые выступали против ковид-ограничений, и водометами размазывают их по стенам. Как во Франции во время разгона рейв-вечеринки людям отрывают руки. Как в парламенте США в упор убивают безоружную женщину, а позже ее за это объявляют внутренней террористкой. Как в Украине закрывают оппозиционные каналы и убивают журналистов. Как в Латвии закрывают русскоязычные СМИ. Как в Польше сажают в тюрьмы оппозиционных "шпионов"-журналистов и правящая партия разворовывает деньги, выделенные на помощь выходцам из Беларуси, - уточняется в комментарии. - Мы сэкономим много миллионов евро, и еще мы исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без Евровидения. А всем агентствам, которые уже выходят на нас с предложением занять место ЕВС, добро пожаловать".-0-