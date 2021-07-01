ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выдавать сертификаты ЦТ в Беларуси начнут с 16 июля

01.07.2021 09:31 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдавать сертификаты ЦТ в Беларуси начнут с 16 июля, а за резервные дни - с 23 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля. Тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 23 июля", - рассказал Юрий Миксюк.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. Следующее ЦТ пройдет 2 июля. Абитуриенты протестируют свои знания по физике. Завершатся испытания ЦТ по всемирной истории (новейшее время) 8 июля.

Даты резервных дней - 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - со 2 по 9 июля.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек.-0-.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. Следующее ЦТ пройдет 2 июля. Абитуриенты протестируют свои знания по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минтруда скорректировало инструкцию о порядке исчисления среднего заработка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by