Минтруда скорректировало инструкцию о порядке исчисления среднего заработка

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В инструкцию о порядке исчисления среднего заработка внесены изменения. Это предусмотрено соответствующим постановлением Министерства труда и социальной защиты №47 от 22 июня 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В документе оговорено, что "работникам, не работавшим в периоде, принятом для исчисления среднего заработка, в связи с прогулом, отсутствием на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей, исчисление среднего заработка осуществляется с учетом времени прогулов, отсутствия на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей".

Минтруда также уточнило, что при установлении работнику тарифного оклада без начисления надбавок, премий, бонусов и других стимулирующих выплат и в кратных размерах от уровня среднемесячной зарплаты по соответствующему виду экономической деятельности поправочные коэффициенты не применяются. При этом среднедневной заработок для расчета среднего заработка, сохраняемого во всех случаях, предусмотренных инструкцией, исчисляется исходя из установленных работнику на этот момент тарифного оклада, а также его повышений, предусмотренных законодательством.-0-