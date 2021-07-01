ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские спасатели участвуют в конференции по проблемам стихийных бедствий в Кыргызстане

01.07.2021 10:09 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Бишкеке проходит международная научно-практическая конференция по проблемам управления рисками стихийных бедствий. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Андрей Юржиц в ходе открытия форума выступил с приветственным словом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Во время доклада начальника отдела науки и инновационного развития МЧС Беларуси Сергея Пастухова была представлена Национальная стратегия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь на 2019-2030 годы.

Кроме этого, сегодня в течение дня запланированы двусторонние встречи и переговоры с руководством Исполнительного комитета СНГ, аварийно-спасательных служб Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, в ходе которых будут обсуждены вопросы реализации двусторонних договоренностей в сфере подготовки кадров для чрезвычайных ведомств, усиления взаимодействия специализированных служб, оснащения аварийно-спасательных подразделений техникой и оборудованием, формирования культуры безопасности жизнедеятельности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Бишкеке проходит международная научно-практическая конференция по проблемам управления рисками стихийных бедствий.
 
Новости дня
Новости общества
 
ЕЭК прорабатывает дополнительные меры стимулирования производства и использования электромобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by