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ЕЭК прорабатывает дополнительные меры стимулирования производства и использования электромобилей

01.07.2021 10:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия прорабатывает дополнительные меры стимулирования производства и использования электротранспорта. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян во время презентации на заседании Коллегии ЕЭК обзора стимулирования производства и использования экологически чистого транспорта в третьих странах и государствах ЕАЭС. Данный документ подготовлен промышленным блоком комиссии совместно с Институтом экономики Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Министр ЕЭК напомнил, что начиная с 2015 года в ЕАЭС принимаются нормативные акты, направленные на стимулирование производства и использования колесных транспортных средств с двигателями, функционирующими на экологически чистых видах топлива. Однако, по словам Артака Камаляна, имеющихся решений недостаточно для формирования самостоятельного рынка электромобилей в ЕАЭС, что объективно обусловливает всестороннюю проработку дополнительных мер.

К ним авторы обзора отнесли: популяризацию электротранспорта путем установления минимальной доли электротранспорта в автопарках такси, каршеринговых сервисах и государственных учреждениях; дальнейшее развитие инфраструктуры при помощи установления обязательств как для новых, так и для действующих владельцев придорожной инфраструктуры по наличию электрозарядных станций; развитие сервисной инфраструктуры, что возможно реализовать после запуска массового производства электромобилей на пространстве ЕАЭС.

Как заявил министр ЕЭК, дополнительные меры поддержки электротранспорта после проработки со сторонами будут зафиксированы в решениях органов союза.

По сведениям ЕЭК, в целом мировой рынок электромобилей продолжает расти даже в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. За 2020 год продажи электромобилей в мире выросли на 43% по сравнению с 2019 годом, объем продаж достиг 3,24 млн единиц. Доля электромобилей в продажах на мировом рынке легковых транспортных средств увеличилась в 2020 году до 4,2% с 2,5% в 2019 году.-0-

 
 
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Министр ЕЭК напомнил, что начиная с 2015 года в ЕАЭС принимаются нормативные акты, направленные на стимулирование производства и использования колесных...
 
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