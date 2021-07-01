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Л. Вершинин: Демократией по-европейски и двойными стандартами уже никого не удивишь
01.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Демократией по-европейски и двойными стандартами уже никого не удивишь. Своим мнением на ответную реакцию Беларуси поделился политический консультант из Испании Лев Вершинин.
Лев Вершинин, писатель, публицист, политконсультант (Испания):
Пробирки Пауэлла, избиения "желтых жилетов" и даже избиения женщин, настаивающих на сохранении права решать свою собственную судьбу, - это все схлопывается, об этом не пишут, не положено. А то, о чем не пишут, - того нет. И в этой связи МИД Беларуси уже не в первый раз отвечает Юпитеру: "Ты может быть и Юпитер, но я не бык". Юпитеру тоже кое-кто доставлял проблемы. Как говорил император зулусов Чака: "Не наступай в осиное гнездо, мы маленькие, но можем сделать больно".
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Демократией по-европейски и двойными стандартами уже никого не удивишь. Своим мнением на ответную реакцию Беларуси поделился политический консультант из Испании...
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