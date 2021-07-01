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Реакция экспертов на разоблачительный доклад МИД Беларуси
01.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Опубликованный доклад МИД Беларуси о нарушениях прав человека на Западе вызвал настоящий резонанс в обществе. Дискредитирующие факты ставят под сомнения "доброжелательные намерения" Европейского союза. Многие политические эксперты уже отметили важность разоблачительных материалов для осознания двойных стандартов Запада.
Вадим Боровик, политолог:
К сожалению, наши друзья в Вашингтоне и в Брюсселе забыли, что на территории современной Европы колоний больше нет. И в отношении суверенного государства (страны - учредителя ООН) - Беларуси, которая получила это право, потому что мы потеряли каждого третьего гражданина, защищая мирное небо в том числе и над Европой, ведется политика двойных стандартов.
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Опубликованный доклад МИД Беларуси о нарушениях прав человека на Западе вызвал настоящий резонанс в обществе. Дискредитирующие факты ставят под сомнения...
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