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Реакция экспертов на разоблачительный доклад МИД Беларуси

01.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Опубликованный доклад МИД Беларуси о нарушениях прав человека на Западе вызвал настоящий резонанс в обществе. Дискредитирующие факты ставят под сомнения "доброжелательные намерения" Европейского союза. Многие политические эксперты уже отметили важность разоблачительных материалов для осознания двойных стандартов Запада.

Вадим Боровик, политолог:

К сожалению, наши друзья в Вашингтоне и в Брюсселе забыли, что на территории современной Европы колоний больше нет. И в отношении суверенного государства (страны - учредителя ООН) - Беларуси, которая получила это право, потому что мы потеряли каждого третьего гражданина, защищая мирное небо в том числе и над Европой, ведется политика двойных стандартов.


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Опубликованный доклад МИД Беларуси о нарушениях прав человека на Западе вызвал настоящий резонанс в обществе. Дискредитирующие факты ставят под сомнения...
 
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