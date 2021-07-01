С 1 июля зарплату бюджетников в Беларуси будут считать по-новому

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Речь о сотрудниках медицинских и культурных учреждений, а также тех, чья деятельность непосредственно связана с Министерством информации. Так, например, медики будут получать дополнительные выплаты за успехи в своей деятельности. Кроме того, для них отменили максимальное ограничение надбавки за сложность и напряженность работы. В сфере культуры вводится выплата за высокие профессиональные и творческие достижения. Она составит до 25 % суммы оклада работника. А сотрудники информационной сферы могут претендовать на премии в размере до 50 % от оклада.

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