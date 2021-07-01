Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах Евразийского экономического союза 1 июля вводится в промышленную эксплуатацию унифицированная система поиска "Работа без границ" - первый совместный цифровой проект на евразийском пространстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Это международная поисковая система, которая предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, содержащихся в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости, - пояснили в ЕЭК. - Проект направлен на обеспечение взаимодействия рынков труда в рамках союза с помощью цифровых инструментов, расширение функционала национальных информационных систем за счет добавления возможностей для поиска резюме и вакансий по всем странам ЕАЭС".

В проекте "Работа без границ" участвуют уже действующие системы из пяти стран - участниц ЕАЭС: информационный портал Государственной службы занятости Беларуси , информационная система Армении по поиску работы и подбора персонала "Горц" (http://workforall.am), информационный портал "Работа" - электронная биржа труда Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана (https://www.enbek.kz), информационный портал "Занятость" Информационной системы рынка труда Министерства труда и социального развития Кыргызстана (http://www.zanyatost.kg), информационная аналитическая система - общероссийская база вакансий "Работа в России" (https://trudvsem.ru).

"Информационные системы государств - участников проекта взаимодействуют между собой посредством типового программного обеспечения (интегрированного в национальные информационные системы), уникального унифицированного интерфейса и методов API. Воспользоваться унифицированной системой поиска "Работа без границ" можно после авторизации в этих национальных информационных системах", - отметили в пресс-службе.

Пользователям системы (соискателям вакансий и работодателям) будет предоставлена возможность выбора одного или нескольких государств союза, где требуется осуществить поиск работы или подбор персонала, получить доступ к информации о вакансиях и соискателях, содержащейся в национальных информационных системах, а также интерактивно взаимодействовать с соискателем и работодателем.

"Запуск унифицированной системы поиска "Работа без границ" - знаковое событие, которое говорит не только об активном развитии цифровизации на евразийском пространстве, но и начале формирования полноценной цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости граждан ЕАЭС", - заявил член Коллегии (министр) министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. Он добавил, что проект на этом не останавливается: уже начато обсуждение планов развития цифровой экосистемы и реализации таких сервисов, как информационная поддержка соискателей и работодателей, электронный трудовой договор, профориентационная диагностика, маркетплейс обучающих курсов и других сопутствующих услуг, внедрение мобильного приложения и других.-0-