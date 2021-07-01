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Совет председателей верховных судов появится в СНГ

01.07.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты стран Содружества согласовали проект соглашения об образовании Совета председателей верховных (высших) судов государств - участников СНГ. Документ решено внести в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании экспертной группы в режиме видеоконференции приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Экономического суда СНГ и Исполнительного комитета Содружества. Его участники рассмотрели предложения, поступившие по итогам внутригосударственного согласования проекта соглашения, и с учетом состоявшегося обсуждения доработали документ.

Создание Совета председателей верховных (высших) судов повысит эффективность обмена опытом между государствами СНГ по вопросам судопроизводства, а также будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере правосудия.

К компетенции совета предлагается в том числе отнести определение приоритетных направлений и форм взаимодействия судебных органов, содействие реализации международных договоров и иных актов в сфере правового сотрудничества, принятых в рамках СНГ, координацию взаимодействия судебных органов стран Содружества по оказанию правовой помощи, признанию и разрешению исполнения судебных актов, организацию подготовки и повышения квалификации судей и работников судов.

Одной из основных функций совета станет обмен информацией о национальном законодательстве и судебной практике, практике применения национальными судами международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях, заключенных в рамках СНГ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Создание Совета председателей верховных (высших) судов повысит эффективность обмена опытом между государствами СНГ по вопросам судопроизводства, а также будет...
 
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