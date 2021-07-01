Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский Союз заключает соглашения об ассоциации не только для того, чтобы продвигать свои "ценности", но и для того, чтобы продвигать свои товары. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал политолог Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

"Союз молочных предприятий Украины предложил запретить поставки молока и молочных продуктов из Беларуси. По большому счету белорусским производителям от этих мер ни жарко, ни холодно. Отгрузки в Украину минимальные и легко компенсируются с учетом того, что наш молочный экспорт прирастает на китайском рынке, открываются и другие направления. Вместе с тем Украина за время правления майданщиков стала крупным импортером молочной продукции, что выглядит нелепо для "аграрной сверхдержавы", как любят именовать свою страну в Киеве, - отметил аналитик. - В течение последних 10 лет объемы национального производства постоянно снижаются. Профильные эксперты утверждают, что негативная тенденция выглядит устойчивой, а некоторые считают, что и вообще необратимой".

По данным Александра Шпаковского, одновременно доля импортной продукции поступательно увеличивается - только за 2020 год показатели импорта молока и молочной продукции на украинском рынке выросли в 2 раза.

"При этом 94% импорта приходится на страны ЕС, и с запретом на импорт из Беларуси украинский молочный рынок наши европейские "партнеры" будут контролировать практически монопольно. Да-да, есть аспект, о котором маленькие любители евроинтеграции умалчивают, и даже великий экономист Романчук никогда добровольно не скажет. Дело в том, что Европейский Союз заключает соглашения об ассоциации не только для того, чтобы продвигать свои "ценности", но и для того, чтобы продвигать свои товары. Именно продвигать свои, а не покупать ваши, причем нередко методами недобросовестной конкуренции, вытесняя всех "чужих" и уничтожая национальных производителей. На примере "европейской интеграции" Украины можно учебник на эту тему написать. Странно, что этого еще никто до сих пор не сделал", - сказал политолог.-0-