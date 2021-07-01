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"Белтелеком" 3 июля предоставит бесплатные звонки ветеранам Великой Отечественной войны

01.07.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси. Акция проходит ко Дню Независимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Бесплатные междугородные телефонные разговоры предоставляются c 00.00 до 24.00 3 июля автоматическим способом или с помощью телефониста с квартирных телефонов, абонентами которых являются Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны и некоторые другие категории лиц.

Чтобы осуществить бесплатный звонок, необходимо набрать номер вызываемого абонента самостоятельно или заказать междугородный телефонный разговор с помощью телефониста по следующим номерам: для абонентов Бреста и Брестской области - 8-18; Витебска и Витебской области - 8-18; Гомеля и Гомельской области - 8-13; Гродно и Гродненской области - 8-13; Минска и Минской области - 8-13 и 8-18 соответственно; Могилева и Могилевской области - 8-18.

Справку по предоставлению бесплатных звонков можно получить по телефону единой справочно-информационной службы 153.

Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых подвижных сетей, доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными службами, организованными по междугородному принципу.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых подвижных сетей, доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными...
 
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