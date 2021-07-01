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Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные

01.07.2021 11:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Несмотря на прошедшие в третьей декаде июня интенсивные дожди, в целом за месяц на большей части территории Беларуси отмечен недобор осадков, лишь местами по Минской, Гродненской, Витебской и Брестской областям сумма осадков за месяц достигла и даже превысила июньскую норму. В то же время по температурному режиму июнь оказался теплее нормы на 3-5 градусов", - рассказали синоптики.

Второй летний месяц начался с теплой погоды, сегодня в разгар дня по восточной половине республики температура воздуха достигнет отметок плюс 30-31. Но фронтальные разделы с юго-запада принесут в страну грозовые дожди, местами достаточно интенсивные, которые продолжатся и в предстоящие сутки.

В пятницу, 2 июля, на большей части страны пройдут дожди, прогремят грозы. По южной половине ночью местами, а днем во многих районах ожидаются сильные ливни. В дневные часы в отдельных районах прогнозируется град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19. Днем будет 22-28 градусов тепла.

Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные

В субботу, 3 июля, на большей части республики пройдут кратковременные дожди. Местами прогнозируются сильные дожди, грозы. Ветер ожидается северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.

В воскресенье, 4 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет северо-восточный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 12-19. Днем ожидается 21-27 градусов тепла.

В понедельник - вторник, 5-6 июля, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы. Температура воздуха ночью будет плюс 12-18. Днем воздух прогреется до 21-28 градусов.

В среду, 7 июля, местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 12-19. Днем будет 24-30 градусов тепла.

В среднем температура в первой декаде июля в Беларуси ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Второй летний месяц начался с теплой погоды, сегодня в разгар дня по восточной половине республики температура воздуха достигнет отметок плюс 30-31. Но фронтальные...
 
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