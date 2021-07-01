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В Беларуси с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 196 случаев лесных возгораний
01.07.2021 12:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 196 случаев лесных возгораний. Об этом сегодня журналистам рассказал начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Чернявский
"В лесохозяйственных учреждениях страны продолжается пожароопасный сезон, который начался в апреле. На 1 июля в лесном фонде зарегистрировано 196 случаев лесных возгораний, которые произошли на общей площади 248,1 га. За аналогичный период 2020 года количество подобных пожаров составляло 823 случая на площади 6 463,5 га", - рассказал Сергей Чернявский.
Основными причинами возникновения пожаров стали неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой травянистой растительности и природные явления, в частности, - удары молний.
По словам начальника управления лесного хозяйства, для тушения лесных пожаров в системе министерства созданы и функционируют 259 пожарно-химических станций и 668 пунктов противопожарного инвентаря. Численность команд и бригад, которые осуществляют непосредственное тушение возгораний в лесном фонде, составляет 4 379 человек. "Ежегодно обновляем парк пожарных автомобилей для усиления материально-технической базы и для эффективного тушения возгораний", - отметил Сергей Чернявский.
Наблюдать за ситуацией в лесах и предупреждать загорание лесов на больших площадях также помогают 667 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, оборудованных 658 системами видеонаблюдения. Кроме этого, для предотвращения лесных пожаров и их успешного тушения в Беларуси созданы новые противопожарные разрывы на протяжении 43,2 км и минерализованные полосы на протяжении 60,0 тыс. км, приобретено 4 пожарных автомобиля, 102 мотопомп, 6 воздуходувок, 1 350 ранцевых лесных огнетушителей, 34 580 пожарных рукавов, 4 800 кг огнегасящего вещества и 11 единиц лесопожарных модулей.-0-
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Основными причинами возникновения пожаров стали неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой травянистой растительности и природные явления, в частности, -...
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