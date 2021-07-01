Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 196 случаев лесных возгораний. Об этом сегодня журналистам рассказал начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Чернявский в пресс-центре БЕЛТА.

"В лесохозяйственных учреждениях страны продолжается пожароопасный сезон, который начался в апреле. На 1 июля в лесном фонде зарегистрировано 196 случаев лесных возгораний, которые произошли на общей площади 248,1 га. За аналогичный период 2020 года количество подобных пожаров составляло 823 случая на площади 6 463,5 га", - рассказал Сергей Чернявский.

Основными причинами возникновения пожаров стали неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой травянистой растительности и природные явления, в частности, - удары молний.

По словам начальника управления лесного хозяйства, для тушения лесных пожаров в системе министерства созданы и функционируют 259 пожарно-химических станций и 668 пунктов противопожарного инвентаря. Численность команд и бригад, которые осуществляют непосредственное тушение возгораний в лесном фонде, составляет 4 379 человек. "Ежегодно обновляем парк пожарных автомобилей для усиления материально-технической базы и для эффективного тушения возгораний", - отметил Сергей Чернявский.

Наблюдать за ситуацией в лесах и предупреждать загорание лесов на больших площадях также помогают 667 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, оборудованных 658 системами видеонаблюдения. Кроме этого, для предотвращения лесных пожаров и их успешного тушения в Беларуси созданы новые противопожарные разрывы на протяжении 43,2 км и минерализованные полосы на протяжении 60,0 тыс. км, приобретено 4 пожарных автомобиля, 102 мотопомп, 6 воздуходувок, 1 350 ранцевых лесных огнетушителей, 34 580 пожарных рукавов, 4 800 кг огнегасящего вещества и 11 единиц лесопожарных модулей.-0-