Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 июля из-за гроз и ливней, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, прогремят грозы. По южной половине ночью местами, днем во многих районах ожидаются сильные ливни. В дневные часы в отдельных районах прогнозируется град. Ветер будет переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 13-19. Днем будет 22-28 градусов тепла.-0-

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