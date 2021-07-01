Источник материала: БT

На страже экономической безопасности страны - наша таможня. Так, за последние два года изъято более тонны наркотиков. Зафиксировано более 230 фактов уклонения от уплаты таможенных платежей с участием прибалтийских складов, стоимость предметов правонарушений - 45 миллионов рублей. Изъято практически 5 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Да, у Беларуси выгодное географическое и геополитическое положение, но… Такое положение обязывает быть щепетильным ко всему, что идет по твоим дорогам. Расследование Ксении Лебедевой.