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Расследование К. Лебедевой "Игра по-серому"

01.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На страже экономической безопасности страны - наша таможня. Так, за последние два года изъято более тонны наркотиков. Зафиксировано более 230 фактов уклонения от уплаты таможенных платежей с участием прибалтийских складов, стоимость предметов правонарушений - 45 миллионов рублей. Изъято практически 5 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Да, у Беларуси выгодное географическое и геополитическое положение, но… Такое положение обязывает быть щепетильным ко всему, что идет по твоим дорогам. Расследование Ксении Лебедевой.



 
 
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На страже экономической безопасности страны - наша таможня. Так, за последние два года изъято более тонны наркотиков. Зафиксировано более 230 фактов уклонения от...
 
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