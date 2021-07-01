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Новая серия проекта "Один день" о роте почетного караула

01.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Без участия офицеров и солдат этого элитного подразделения не обходится ни одна встреча иностранных делегаций на высшем уровне и ни одно протокольное мероприятие с участием первых лиц государства. Их внешний вид - визитная карточка Вооруженных сил. Рота почетного караула - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Образцовое исполнение строевых приемов с оружием, выставление линейных на параде, плац-концерт на День Независимости - особенности службы в этом особом подразделении белорусской армии. Как проходят занятия по строевой подготовке? Какие приспособления используются, чтобы научиться держать спину? И каким критериям нужно соответствовать, чтобы попасть в роту почетного караула? Об этом сегодня вечером в нашем эфире.

Выпуск о роте почетного караула сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".


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Без участия офицеров и солдат этого элитного подразделения не обходится ни одна встреча иностранных делегаций на высшем уровне и ни одно протокольное мероприятие...
 
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