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Новая серия проекта "Один день" о роте почетного караула
01.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Без участия офицеров и солдат этого элитного подразделения не обходится ни одна встреча иностранных делегаций на высшем уровне и ни одно протокольное мероприятие с участием первых лиц государства. Их внешний вид - визитная карточка Вооруженных сил. Рота почетного караула - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании
Выпуск о роте почетного караула сразу после
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Без участия офицеров и солдат этого элитного подразделения не обходится ни одна встреча иностранных делегаций на высшем уровне и ни одно протокольное мероприятие...
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