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Форум регионов Беларуси и России стал одним из знаковых событий в жизни двух стран - Кочанова

01.07.2021 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России стал одним из знаковых событий в жизни двух стран, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время пленарного заседания "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум стал одним из знаковых событий в жизни двух стран и традиционно вызывает неподдельный интерес наших братских народов. Благодаря ему укрепляются как добрые человеческие отношения, так и межгосударственный диалог. Предложенный в свое время Валентиной Матвиенко уникальный проект сегодня является эффективной площадкой для широкомасштабного межрегионального взаимодействия. Наши встречи на белорусской и российской земле всегда отличались особой теплотой, доверительностью и, что важно, высокой результативностью. Свидетельство тому - многомиллионные контракты, создание совместных производств, реализация совместных проектов", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, на форуме заключено порядка 50 соглашений о сотрудничестве - межправительственных, межрегиональных, на уровне организаций в различных сферах деятельности. "На заседании Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат наших стран подписано соглашение о создании белорусско-российского делового совета. Уверена, что его деятельность будет способствовать расширению прямых бизнес-контактов, наращиванию взаимной торговли и инвестиций, - отметила спикер. - Важно, что в мероприятиях форума принимает участие молодежь. Руководящие органы Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета при Национальном собрании на своем первом совместном заседании заключили соглашение о партнерстве, которое послужит основой для их эффективного разнопланового взаимодействия. Мы рассчитываем, что молодежное сотрудничество станет весомым фактором развития белорусско-российской интеграции, будет подпитывать ее новыми идеями и укреплять делами".

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал 29 июня и завершается сегодня. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам председателя Совета Республики Натальи Кочановой, на форуме заключено порядка 50 соглашений о сотрудничестве - межправительственных, межрегиональных, на...
 
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