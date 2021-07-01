Форум регионов Беларуси и России приобрел статус значимого и результативного события - Матвиенко

Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России приобрел статус значимого и результативного события. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко сегодня на открытии пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Валентина Матвиенко сообщила, что на нынешнем форуме уже подписано более 20 соглашений между регионами двух стран, еще столько же - между белорусскими и российскими вузами и научными организациями.

/Будет дополнено/.-0-