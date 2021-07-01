|
Форум регионов Беларуси и России приобрел статус значимого и результативного события - Матвиенко
01.07.2021 13:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России приобрел статус значимого и результативного события. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко сегодня на открытии
Валентина Матвиенко сообщила, что на нынешнем форуме уже подписано более 20 соглашений между регионами двух стран, еще столько же - между белорусскими и российскими вузами и научными организациями.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валентина Матвиенко сообщила, что на нынешнем форуме уже подписано более 20 соглашений между регионами двух стран, еще столько же - между белорусскими и российскими...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)