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Форум регионов Беларуси и России приобрел статус значимого и результативного события - Матвиенко

01.07.2021 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России приобрел статус значимого и результативного события. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко сегодня на открытии пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Валентина Матвиенко сообщила, что на нынешнем форуме уже подписано более 20 соглашений между регионами двух стран, еще столько же - между белорусскими и российскими вузами и научными организациями.

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Валентина Матвиенко сообщила, что на нынешнем форуме уже подписано более 20 соглашений между регионами двух стран, еще столько же - между белорусскими и российскими...
 
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