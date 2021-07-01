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Путин: вопрос сохранения памяти о Великой Победе всегда должен быть в фокусе внимания Союзного государства

01.07.2021 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос сохранения памяти о Великой Победе всегда должен быть в фокусе внимания Союзного государства. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы сохранения памяти о важнейших событиях нашего общего прошлого, недопущение попыток фальсификации истории, патриотическое воспитание молодых людей всегда должны быть в фокусе нашего внимания. Быть наследниками поколения победителей не только большая честь, но и огромная ответственность за сохранение традиций боевого братства, взаимовыручки, закаленных в суровые военные годы", - заявил российский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Вопросы сохранения памяти о важнейших событиях нашего общего прошлого, недопущение попыток фальсификации истории, патриотическое воспитание молодых людей...
 
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