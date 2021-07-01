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За нарушение правил пожарной безопасности в белорусских лесах с начала года оштрафованы 98 человек

01.07.2021 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение правил пожарной безопасности в белорусских лесах к ответственности с начала года привлечены 98 человек. Об этом журналистам сегодня рассказал начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Чернявский в пресс-центре БЕЛТА.

"Должностными лицами государственной лесной охраны постоянно проводится информационная и разъяснительная работа по бережному отношению к лесу, предупреждению возникновения лесных возгораний, а также об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Несмотря на это, находятся те, кто игнорирует правила. Так, с начала года за нарушение требований пожарной безопасности в лесах к ответственности привлечены 98 человек, в том числе при помощи средств фото- и видеофиксации - 25, а за загрязнение лесного фонда наказаны 146 правонарушителей, в том числе при помощи средств фото- и видеофиксации - 80", - рассказал Сергей Чернявский.

Как подчеркнул начальник управления лесного хозяйства, в государственных лесохозяйственных учреждениях насчитывается свыше 1,5 тыс. единиц средств фото- и видеофиксации. Ежегодно они эффективно помогают выявлять правонарушителей.

В Министерстве лесного хозяйства напомнили, что нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, пренебрежение запретом на их посещение, не повлекшее причинения ущерба, влечет за собой наложение штрафа в размере до 12 базовых величин, а в случае уничтожения или повреждения леса либо торфяников - в размере до 30 базовых величин. За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях, непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках штраф достигает от 10 до 30 базовых величин.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Должностными лицами государственной лесной охраны постоянно проводится информационная и разъяснительная работа по бережному отношению к лесу, предупреждению...
 
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