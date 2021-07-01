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Минлесхоз напомнил о правилах сбора ягод и грибов в Беларуси

01.07.2021 13:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Чернявский сегодня в пресс-центре БЕЛТА напомнил о правилах сбора ягод и грибов в Беларуси.

"В соответствии с Лесным кодексом граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и бесплатно собирать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, лекарственные растения, древесные соки, мох, участвовать в культурно-оздоровительных, туристических, рекреационных и спортивных мероприятиях. Однако их пребывание в лесах и осуществление ими лесопользования могут быть ограничены, в том числе в интересах пожарной безопасности. Также есть ряд обязательных правил по сбору ягод и грибов, которые необходимо соблюдать", - рассказал Сергей Чернявский.

Минлесхоз напомнил о правилах сбора ягод и грибов в Беларуси

Так, сбор ягод должен осуществляться в пору их зрелости вручную или с использованием специальных приспособлений в установленные для этого сроки. Их заготовка ручным средством производится движениями снизу вверх. Расстояние между его зубьями должно составлять не менее 0,5 см, корпус приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации, режущие края в зоне срывания ягод должны отсутствовать.

При сборе черники и голубики приспособление надо направлять под углом к верхней части куста, а при сборе клюквы оно должно двигаться по поверхности мха и побегов.

Заготовка грибов должна производиться с сохранением грибниц. "Рвать с корнем грибы не стоит, иначе буквально за один-два сезона определенное место или даже лес могут перестать быть урожайными", - отметил Сергей Чернявский.

Нарушение требований по сбору ягод и грибов влечет за собой административную ответственность (ст.15.26 КоАП).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При сборе черники и голубики приспособление надо направлять под углом к верхней части куста, а при сборе клюквы оно должно двигаться по поверхности мха и побегов.
 
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