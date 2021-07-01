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Союз Беларуси и России прошел проверку временем - Кочанова

01.07.2021 13:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз Беларуси и России прошел проверку временем, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время пленарного заседания на тему "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш союз прошел проверку временем. Последние события вокруг Беларуси и России показывают, насколько принятые много лет назад решения были верными и как важно быть вместе. И площадка Форума регионов - яркая демонстрация единства и сплоченности народов двух стран перед лицом как объективных вызовов, так и искусственно создаваемых проблем, попыток разобщить и ослабить нас", - сказала Наталья Кочанова.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал 29 июня и завершается сегодня. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Площадка Форума регионов - яркая демонстрация единства и сплоченности народов двух стран перед лицом как объективных вызовов, так и искусственно создаваемых...
 
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