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Цифровизация - это не только окно возможностей, но и источник глобальных вызовов - Кочанова

01.07.2021 13:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация - это не только "окно возможностей", но и источник глобальных вызовов, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время пленарного заседания "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цифровизация - это не только окно возможностей, но и источник глобальных вызовов. Кибертехнологии - мощное оружие, которое нередко используется в противоправных целях. Но его мишенью являются не только отдельные граждане. Реальностью стали развязанная Западом против наших стран информационная война, массированное санкционное давление. Их цель - ослабить нас, в том числе технологически. Так, под маской продвижения демократических ценностей предпринимаются безответственные меры по подрыву производственного потенциала Беларуси, расшатыванию социально-политической обстановки, дискредитации страны на международной арене, а в итоге - формированию зоны нестабильности в самом центре Европы", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, перед этими общими угрозами надо сплотиться как никогда.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал 29 июня и завершается сегодня. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-

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Теги: Минск
 
 
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"Цифровизация - это не только окно возможностей, но и источник глобальных вызовов. Кибертехнологии - мощное оружие, которое нередко используется в противоправных...
 
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