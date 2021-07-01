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Белкоопсоюз планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию 43 объекта общественного питания

01.07.2021 14:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию 43 объекта общественного питания. Об этом сказал сегодня первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский на пресс-конференции "О современных реалиях и перспективах развития потребительской кооперации в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2021 году запланировано ввести в эксплуатацию 43 объекта общественного питания, модернизировать 50 действующих объектов, из них 7 - на автотрассах", - сказал Александр Скрундевский.

По его словам, именно общественное питание как отрасль в прошлом году в наибольшей мере подверглось влиянию факторов, которые связаны с пандемией. "Вместе с тем на фоне закрытия и сворачивания деятельности игроков этого рынка нам удалось сохранить действующую инфраструктуру. Сегодня работает свыше 1 тыс. точек общественного питания во всех уголках нашей страны, приняты все меры по переформатированию деятельности в данном сегменте. В частности, мы сделали акцент на осуществление доставки продукции по предварительным заказам на дом, организацию бизнес-ланчей, выездной кейтеринг, максимально задействовали мощности общественного питания для выпуска собственной продукции. За прошлый год было внедрено в производство более 200 новых видов товаров, в том числе блюд национальной кухни, а также изготовляемых с применением технологии шоковой заморозки", - рассказал специалист.

Александр Скрундевский отметил, что с учетом работы в условиях возросшего спроса населения на фастфуд появились новые концептуальные объекты, которые реализуют в том числе и на вынос продукцию востребованного ассортимента, такую как бургеры, картофель фри, наггетсы с разнообразными соусами, комплексные наборы. "На сегодня мы открыли уже 11 таких объектов. Также взят курс на переформатирование магазинов кулинарии в современные гастролавки. Мы разработали единую концепцию, единые брендбуки, подходы к оформлению торгового зала с внедрением продукции в первую очередь домашнего ассортимента", - добавил он.

Что касается задачи для отрасли общественного питания, которая стоит в государственном масштабе, - это сформировать современную инфраструктуру и индустрию гостеприимства. "Наши объекты придорожного сервиса обновляются согласно современным требованиям и готовы обеспечить достойный уровень обслуживания как для отечественных туристов, так и для гостей нашей страны", - подчеркнул первый заместитель председателя правления.

Он подчеркнул, что Белкоопсоюз имеет большой опыт в организации выездного обслуживания населения в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий как местного уровня, так и республиканского значения. "Мы являемся традиционными участниками "Славянского базара" в Витебске, праздника "Александрия собирает друзей", праздников урожая, дней письменности и многих других мероприятий", - подытожил Александр Скрундевский.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Об этом сказал сегодня первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский на пресс-конференции "О современных реалиях и перспективах...
 
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