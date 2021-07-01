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Минск готовится к празднованию Дня Независимости

01.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Десятки торговых точек, концерты, масштабные фотозоны. Белорусская столица готовится к празднованию Дня Независимости. Основными локациями станут площадки в Верхнем городе и у Дворца спорта. Развлекательные площадки работать будут с 12 дня до полуночи.

Завершится празднование Дня Независимости большим концертом у стелы "Минск - город-герой". Ярким аккордом станет праздничный салют. В этом году его можно наблюдать на шести локациях: в парках Победы, Уго Чавеса и Павлова, на набережной водохранилища Дрозды, а также на площадках у "Чижовка-Арены" и возле Национальной библиотеки.


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Теги: Минск
 
 
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Десятки торговых точек, концерты, масштабные фотозоны. Белорусская столица готовится к празднованию Дня Независимости. Основными локациями станут площадки в...
 
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