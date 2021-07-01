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В. Матвиенко: Форум регионов приобрел статус значимого и результативного события
01.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О том, что Форум регионов приобрел статус значимого и результативного события, заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко на открытии пленарного заседания. К этому моменту заключено порядка 50 конкретных соглашений о сотрудничестве. Весомый пакет контрактов у Могилевской области (видео).
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О том, что Форум регионов приобрел статус значимого и результативного события, заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина...
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