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Девять праздничных военно-тематических площадок будут работать 3 июля в Минске

01.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Наследники Победы". Девять праздничных военно-тематических площадок будут работать 3 Июля в столице. Минчане и гости смогут увидеть современное вооружение и военную технику, выступления армейских артистов, поучаствовать в конкурсах, испытать себя на военных тренажерах и, конечно, сделать уникальные фото.

Например, в парке Победы можно будет увидеть показательные выступления десантников по рукопашному бою или сфотографироваться в экипировке бойцов сил специальных операций, узнать, какая техника стоит на вооружении в 103-й Витебской бригаде десантников и 120-й механизированной части в Минске. На площадке у "Чижовка-Арены" военные развернут интерактивный стрелковый тир, а возле Национальной библиотеки - достижения нашего военпрома. Но, пожалуй, самой зрелищной и масштабной площадкой станет мемориальный комплекс "Курган Славы" - будет представлена техника войск связи, ракетных войск и артиллерии, снаряжение военнослужащих инженерных войск, выставка военной формы, а также пройдет выступление кинологов со служебными собаками.


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Теги: Минск
 
 
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"Наследники Победы". Девять праздничных военно-тематических площадок будут работать 3 Июля в столице. Минчане и гости смогут увидеть современное вооружение и...
 
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