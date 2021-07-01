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ЕВС с сегодняшнего дня приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации

01.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Европейский вещательный союз с сегодняшнего дня приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации. Новость от демократического Запада пришла накануне поздно вечером.

Белтелерадиокомпания считает решение ЕВС политически мотивированным, а все обвинения - фейковыми и надуманными, основанными на ложных умозаключениях. О чем говорить, если в итоговом документе ЕВС утверждается, что в нашей компании был введен запрет на освещение акций протеста. Напомним, наши журналисты на некоторых из них подверглись нападению и пострадали. ЕВС ссылается и на санкции, которые были введены Евросоюзом в отношении менеджмента Белтелерадиокомпании, что, на наш взгляд, и является ответом на вопрос, почему наше членство в ЕВС приостановили. Вероятно потому, что поступила команда приостановить. С официальным комментарием можно ознакомиться на наших ресурсах в интернете - на сайте медиахолдинга tvr.by и в телеграм-канале Агентства теленовостей.


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Европейский вещательный союз с сегодняшнего дня приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации. Новость от демократического Запада пришла накануне...
 
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