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ЕВС с сегодняшнего дня приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации
01.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Европейский вещательный союз с сегодняшнего дня приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации. Новость от демократического Запада пришла накануне поздно вечером.
Белтелерадиокомпания считает решение ЕВС политически мотивированным, а все обвинения - фейковыми и надуманными, основанными на ложных умозаключениях. О чем говорить, если в итоговом документе ЕВС утверждается, что в нашей компании был введен запрет на освещение акций протеста. Напомним, наши журналисты на некоторых из них подверглись нападению и пострадали. ЕВС ссылается и на санкции, которые были введены Евросоюзом в отношении менеджмента Белтелерадиокомпании, что, на наш взгляд, и является ответом на вопрос, почему наше членство в ЕВС приостановили. Вероятно потому, что поступила команда приостановить. С официальным комментарием можно ознакомиться на наших ресурсах в интернете - на сайте медиахолдинга
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Европейский вещательный союз с сегодняшнего дня приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации. Новость от демократического Запада пришла накануне...
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