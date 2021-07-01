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Национальный аэропорт Минск сегодня празднует день рождения
01.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Именно отсюда начинается знакомство с нашей страной. Воздушная гавань распахнула свои двери 1 июля 1983 года. Все эти годы наш аэропорт развивался и модернизировался. За десятки лет здесь работали и профессионально выросли целые поколения специалистов, поэтому сегодняшние трудности не помеха для проверенного временем коллектива. В планах уже к 2025 году обслуживать до 10 млн пассажиров, организовать железнодорожное сообщение из столицы, реконструировать первую взлетно-посадочную полосу, а также возвести целый комплекс паркингов.
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Именно отсюда начинается знакомство с Беларусью. Воздушная гавань распахнула свои двери 1 июля 1983 года. Все эти годы наш аэропорт развивался и модернизировался. За...
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