ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Национальный аэропорт Минск сегодня празднует день рождения

01.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Именно отсюда начинается знакомство с нашей страной. Воздушная гавань распахнула свои двери 1 июля 1983 года. Все эти годы наш аэропорт развивался и модернизировался. За десятки лет здесь работали и профессионально выросли целые поколения специалистов, поэтому сегодняшние трудности не помеха для проверенного временем коллектива. В планах уже к 2025 году обслуживать до 10 млн пассажиров, организовать железнодорожное сообщение из столицы, реконструировать первую взлетно-посадочную полосу, а также возвести целый комплекс паркингов.


Читайте также:


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно отсюда начинается знакомство с Беларусью. Воздушная гавань распахнула свои двери 1 июля 1983 года. Все эти годы наш аэропорт развивался и модернизировался. За...
 
Новости дня
Новости общества
 
А. Иванов: Принцип бумеранга неизбежен в условиях санкционного давления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by