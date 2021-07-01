А. Иванов: Принцип бумеранга неизбежен в условиях санкционного давления

Источник материала: БT

Провокации не работают, а от санкционного давления страдают обычные белорусы. И в этой ситуации принцип бумеранга в отношении коллективного Запада неизбежен. Такое мнение в эфире программы "Скажинемолчи" высказал общественный деятель Андрей Иванов.

Андрей Иванов, общественный деятель:

Они умышленно идут с агрессией и бьют-то куда? Финансовый сектор, нефтепереработка и калийные удобрения - то, что нам дает валюту, чтобы миллионам людей стало хуже.

О коллективном Западе, войне смыслов и проблемах в обществе. Полная версия интервью Андрея Иванова в проекте "Скажинемолчи" доступна на YouTube-канале "Беларусь 1".





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