ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В. Боровик о важности разоблачительных материалов для осознания двойных стандартов Евросоюза

01.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Сети продолжают активно обсуждать опубликованный доклад МИД Беларуси. Материалы о нарушениях прав человека обнажили так тщетно скрываемые пороки Запада. Вопиющие случаи действий властей двадцати одного государства ставят под сомнение компетентность советов Евросоюза. Ведь все то, в чем ЕС и США обвиняют другие страны, оказалось прежде всего в их багаже нарушений. Многие политические эксперты уже отметили важность разоблачительных материалов для осознания двойных стандартов.

Вадим Боровик, политолог:

Каждый день там применяется где-то водомет, где-то слезоточивый газ, где-то резиновые пули, где-то комбинация этих средств. Сколько погибших! Если мы посмотрим историю и вспомним "Парижскую весну", когда студенты устраивали переворот во Франции. Властям это нравилось? Нет! Сейчас вот выборы в США прошли, лишили президента, который еще не был согласен с результатами выборов, возможности общаться в соцсетях, потом пришли мирные демонстранты к Капитолию. Конечно, мы против того, чтобы нарушали и заходили в административные здания, но зачем вы людей расстреливаете? У них же не было оружия! Вот эту женщину расстреляли, она руки подняла, ее пристрелили прямо в здании Капитолия. И таких примеров тысяча.



Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети продолжают активно обсуждать опубликованный доклад МИД Беларуси. Материалы о нарушениях прав человека обнажили так тщетно скрываемые пороки Запада....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 196 случаев лесных возгораний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by