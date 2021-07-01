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Президент РАН предложил реализовать в Беларуси проект по оснащению автомобилей водородными двигателями
01.07.2021 15:13 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил реализовать в Беларуси проект по оснащению автомобилей водородными двигателями. С такой инициативой он выступил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент РАН предложил реализовать в Беларуси проект по оснащению автомобилей водородными двигателями
С такой инициативой Президент Российской академии наук Александр Сергеев выступил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России.
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