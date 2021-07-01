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Белорусские и российские ученые реализуют программу фундаментальных исследований

01.07.2021 15:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые реализуют программу фундаментальных исследований. Об этом сообщил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России президент Российской академии наук Александр Сергеев, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

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1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые реализуют программу фундаментальных исследований. Об этом сообщил...
 
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