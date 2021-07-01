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Белорусские и российские ученые реализуют программу фундаментальных исследований
01.07.2021 15:13 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые реализуют программу фундаментальных исследований. Об этом сообщил сегодня
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1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые реализуют программу фундаментальных исследований. Об этом сообщил...
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