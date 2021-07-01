На ЦТ по русскому языку 100 баллов набрали 65 абитуриентов

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На централизованном тестировании по русскому языку 100 баллов набрали 65 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"На 100 баллов написали 65 человек. 16 абитуриентов показали нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Сдавать ЦТ по русскому языку планировали 50,8 тыс. человек. В первый день сдачи на испытание не пришли 1159 абитуриентов, во второй - 841.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее ЦТ - по физике - пройдет 2 июля.-0-