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Матвиенко: Беларусь и Россия - больше чем партнеры и союзники
01.07.2021 15:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия - больше чем партнеры и союзники, их позиции совпадают по всем ключевым вопросам. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, подводя итоги завершившегося сегодня VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
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Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, подводя итоги завершившегося сегодня VIII Форума регионов...
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