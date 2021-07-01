Матвиенко: Беларусь и Россия - больше чем партнеры и союзники

Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия - больше чем партнеры и союзники, их позиции совпадают по всем ключевым вопросам. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, подводя итоги завершившегося сегодня VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-